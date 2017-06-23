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Пресс-службу «Салавата Юлаева» возглавил выходец из администрации Главы Башкирии (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Салават Юлаев» и лучший телекомментатор КХЛ-2015 Андрей Юртаев покидает свой пост, его место займет уже экс-чиновник из пресс-службы главы Башкирии, 32 летний Руслан Ахмедьянов. Об этом пишет сайт РБК-Уфа с ссылкой на собственные источники. 

Официально о назначении еще не сообщалось, но в комментарии изданию свое новое место работы он назначение подтвердил.

Ранее Руслан Ахмедьянов более шести лет проработал на башкирском телевидении, в 2010 году перешел в пресс-службу правительства, а позже – пресс-службу главы республики.

Сезон 2016\2017 стал для «Салавата Юлаева» одним из худших за всю историю КХЛ. Команда с большим трудом попала плей-офф, а в финальной части чемпионата в первом же туре уступила казанскому «Ак Барсу». После клуб принял решение расторгнуть контракт с главным тренером Игорем Захаркиным, новым наставником команды стал впервые иностранец – Эркка Вестерлунд.

До начала регулярного чемпионата, с 15 по 18 августа в Уфе пройдет традиционный предсезонный турнир – Кубок Республики Башкортостан, в котором примут участие «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Лада» и «Адмирал».

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