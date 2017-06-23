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«МЮ» возобновил интерес к Альбе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью продолжает поиски усиления защитной линии. Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, английский клуб попытается этим летом приобрести игрока «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альбу.

Ранее сообщалось, что футболист планирует покинуть каталонский клуб, так как не входит в планы нового наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.

Добавим, что об интересе «красных дьяволов» к Альбе сообщалось минувшей зимой.

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