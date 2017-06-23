Маркиньос: Не стоит паниковать, надо держаться взятого курса
Защитник «ПСЖ» не считает, что проект Унаи Эмери провалился, и уверен, что команда выиграет Лигу чемпионов.
«Такой грандиозный проект («ПСЖ» - прим. ред.) не может быть ровным прямым маршрутом, - сказал в интервью L’Equipe центральный защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос. - Люди думают, что мы должны все выигрывать, но это же футбол, здесь нельзя ничего предугадать. Играть на таком высоком уровне сложно, поэтому я ничуть не удивлен, что мы попали в трудное положение. Но не стоит паниковать. Надо держаться взятого курса. У нас сильная команда, еще усилимся, поработаем над ошибками, и, уверен, добьемся поставленной цели (выиграть Лигу чемпионов – прим. ред.). Многие говорят, что проект «ПСЖ» провалился. Я с этим не согласен. Мы придерживаемся плана, все под контролем».