Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркиньос: Не стоит паниковать, надо держаться взятого курса

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «ПСЖ» не считает, что проект Унаи Эмери провалился, и уверен, что команда выиграет Лигу чемпионов.

«Такой грандиозный проект («ПСЖ» - прим. ред.) не может быть ровным прямым маршрутом, - сказал в интервью L’Equipe центральный защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос. - Люди думают, что мы должны все выигрывать, но это же футбол, здесь нельзя ничего предугадать. Играть на таком высоком уровне сложно, поэтому я ничуть не удивлен, что мы попали в трудное положение. Но не стоит паниковать. Надо держаться взятого курса. У нас сильная команда, еще усилимся, поработаем над ошибками, и, уверен, добьемся поставленной цели (выиграть Лигу чемпионов – прим. ред.). Многие говорят, что проект «ПСЖ» провалился. Я с этим не согласен. Мы придерживаемся плана, все под контролем».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маркиньос: Уверен, что Верратти никуда не уйдетЗащитник «ПСЖ» высказался о вероятных кадровых изменениях в команде.«Лилль» заплатил 10 млн евро за 22-летнего игрока «Анже»«Лилль» заплатил 10 млн евро за 22-летнего игрока «Анже»Вингер «Анже» Николя Пепе перешел в «Лилль», сообщает официальный сайт «догов».«ПСЖ» предлагает за Мбаппе 140 миллионов евро и Бен-Арфа«ПСЖ» готов отдать большие деньги за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает твиттер программы El Chirinquito.Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Адаму Уне, сообщает СalcioNapoli24.Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать ЗиданВратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласились на переход в мадридский «Реал». Впрочем, пока неизвестно, станут ли они игроками действующего победителя Лиги чемпионов.Балотелли продлит контракт с «Ниццей»Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли согласился продлить контракт со своим клубом на два года.Эдинсон Кавани: Очень скоро «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионовЭдинсон Кавани: Очень скоро «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионовМинувший сезон стал для уругвайского нападающего «ПСЖ» лучшим в карьере – одного гола не хватило до полусотни.Ди Мария заплатит штраф в два миллиона долларов за неуплату налогов в ИспанииПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария был признан виновным в неуплате налогов в Испании. Нарушения произошли в период выступлений аргентинца за мадридский «Реал».18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»«Монако» подписал контракт с воспитанником «Барселоны» 18-летним нападающим Жорди Мбула. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.Синиша Михайлович: Я взял Балотелли в «Милан», и я охотно пригласил бы его в «Торино»Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович хотел бы снова поработать с нападающим Марио Балотелли.«Лион» интересуется защитником «Манчестер Сити» МангаляЗащитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангаля может перейти в «Лион», сообщает L’Equipe.Верратти согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но «ПСЖ» не хочет отпускать игрокаПолузащитник «ПCЖ» и сборной Италии Марко Верратти намерен перейти в «Барселону».«ПСЖ» готов приобрести Роналду за 150 млн евроКак сообщает AS, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в «ПСЖ».Кержаков встретился с вице-президентом «Монако» ВасильевымНападающий «Зенита» Александр Кержаков выложил фото с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым на своей странице в Instagram.Константин Генич: Кому нужен Роналду? Был бы свободным агентом – другое делоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не покинет чемпионат Испании.Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Сага с возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу.Конте провел успешные переговоры с «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к подписанию нового контракта с «синими».Пепе уговаривает Роналду перейти в «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе, который покинет «сливочных» этим летом, хочет, чтобы его соотечественник Криштиану Роналду перебрался в лигу 1.«Монако» проявляет интерес к БенатиаЗащитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа может стать игроком «Монако». Об этом сообщают итальянские СМИ.Французский защитник Мейте стали игроком «Монако»Защитник Суалио Мейте подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футбол
Александр Бубнов: Сборной России не хватает поставленной игры в атаке
Футбол
Виктор Онопко: У Игнашевича и Фернандеса восстановление проходит хорошими темпами
Футбол
Артуро Видаль: Я доволен уровнем организации Кубка конфедераций
Футбол
Алексис Санчес: Я рад тому, как мы сыграли против Германии
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Маркиньос
Маркиньосвсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости