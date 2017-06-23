Маркиньос: Уверен, что Верратти никуда не уйдет

Защитник «ПСЖ» высказался о вероятных кадровых изменениях в команде.

«Я говорил о Тьяго Майя с руководством «ПСЖ», высказал свое мнение (о возможном переходе этого игрока в «ПСЖ» - прим. ред.), дал кое-какие советы, - сказал в интервью L’Equipe центральный защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос. - Это действительно очень интересный футболист. Молодой (20 лет – прим. ред.) и перспективный. Я играл с ним в сборной (на Олимпийских играх – прим. ред.) – приятный, покладистый парень. У него все катит в «Сантосе», уверен, как и Мбаппе, он очень будет полезен «ПСЖ».

На вопрос о вероятности ухода из «ПСЖ» Марко Верратти Маркиньос ответил так: «Об этом много пишут, не знаю, насколько это серьезно. Я ни разу не слышал от Марко, что он хочет покинуть «ПСЖ». Надеюсь, останется, потому что он очень важен для нашего проекта. Если честно, почти уверен, что он никуда не уйдет».