Дмитрий Комбаров: Нам подходит лишь один результат – победа над Мексикой

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение от команды Португалии (0:1), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Мексики.

«Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соответственно, такие же. Обидно… В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло – к взятию ворот наши старания не привели.

Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной – действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.

Все в наших руках. Нам подходит лишь один результат – победа над Мексикой, к этому и будем стремиться. На Кубке конфедераций вообще нет легких соперников, турнир очень серьезный. В России собрались многие ведущие сборные мира, и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика – очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними – и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определенные наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться», – цитируют Комбарова «Известия».

Читайте также:

Александр Мостовой: Нам не должно быть стыдно. Это просто другой уровень