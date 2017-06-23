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Хабиб Нурмагомедов: Лето я посвящу подготовке, а осенью проведу бой

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее, отметив, что планирует провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, россиянин должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном за «временный» пояс чемпиона UFC, однако Нурмагомедов в преддверии поединка был доставлен в больницу из-за сгонки веса. Позже бой отменили, а глава UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок перенесен на более поздний срок.

«Сейчас я лечусь в санатории, прохожу реабилитацию. Точную дату возвращения сказать пока не могу, но это точно будет осень. Лето я посвящу подготовке, а осенью проведу бой. Будет повторение того боя, в котором я не смог принять участие ранее. Другой соперник меня не интересует. Если ты начал дело, то нужно его закончить», – цитирует Нурмагомедова RT.

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