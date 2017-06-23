Корнеев и Калашников стали одноклубниками в «Северстали»

Как сообщает официальный сайт «Северстали», сегодня клуб подписал соглашения с защитниками Константином Корнеевым и Станиславом Калашниковым.

Напомним, в прошлом сезоне Константин выступал за «Салават Юлаев», а Станислав – за «Торпедо» и «Кузню».

Корнеев перешел в уфимскую команду минувшим летом и сыграл 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-11». Всего на уровне КХЛ Корнеев провел 545 матчей и набрал в них 170 очков. Отметим, что хоккеист является чемпионом России 2006 года в составе «Ак Барса». Также Корнеев является чемпионом мира.

В активе Калашникова 32 матча и 3 (1+2) очка в сезоне-2016/17. На уровне КХЛ защитник сыграл 163 матча, набрав 23 очка.