Около 50 человек встретили Роналду у отеля в Петербурге (видео)
Сборная Португалии поселилась в петербургском отеле Corinthia, где команду ждали около 50 поклонников.
24 июня португальцы встретятся со сборной Новой Зеландии.
Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).
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