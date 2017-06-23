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Около 50 человек встретили Роналду у отеля в Петербурге (видео)

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Сборная Португалии поселилась в петербургском отеле Corinthia, где команду ждали около 50 поклонников.

24 июня португальцы встретятся со сборной Новой Зеландии.

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

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