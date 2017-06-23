Вице-президент КХЛ: Высокая загрузка арен и Олимпийские игры – главные факторы, которые повлияли на составления календаря
Вице-президент КХЛ по
хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал о проекте календаря на новый
сезон.
«Высокая загрузка арен и Олимпийские игры – это два главных фактора, которые оказали влияние на процесс составления календаря следующего сезона. У некоторых клубов число дней, когда арены принимают другие мероприятия, достигает от одного до трех месяцев.
Считаю, что при данных объективных ограничениях и обстоятельствах проект календаря получился сбалансированным, поскольку мы учли большинство пожеланий, поступивших от участников чемпионата.
Хотел бы поблагодарить клубы за конструктивный подход во взаимодействии с лигой. Осталось согласовать последние детали, и финальная версия календаря будет официально опубликована», – приводит слова Кобылянского официальный сайт КХЛ.
Напомним, официальная презентация календаря следующего сезона состоится 12 июля.