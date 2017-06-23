Агент Кайоде проведет переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»

Как сообщает Kronen Zeitung, форвард «Аустрии» Оларенваджу Кайоде может перебраться в РФПЛ.

Согласно источнику, представители 24-летнего нигерийского игрока 24 июня отправятся в Москву, чтобы провести первые переговоры с ЦСКА и «Локомотивом». Агент игрока Франц Херцог воздержался от комментариев по этому поводу, сообщив лишь, что «Москва – это интересный вариант».

Отмечается, что сумма сделки может составить 4 млн евро. Также источник уверяет, что в услугах нападающего заинтересованы клубы из Италии, а также португальская «Витория Гимарайнш».

В мае сообщалось, что Кайоде ведет переговоры с московским «Спартаком». Позже агент игрока опроверг эту информацию, но сообщил об интересе «Локомотива».

В минувшем сезоне форвард сыграл за «Аустрию» 33 матча и забил 17 голов голов в чемпионате страны.

Таблица трансферов РФПЛ