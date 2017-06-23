Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Португалии провела тренировку на стадионе «Турбостроитель» (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Национальная команда Португалии в Петербурге готовится к матчу 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

Подопечные Фернанду Сантуша провели занятие на стадионе «Турбостроитель» не в полном составе: в тренировке не приняли участие Рафаэл Геррейру и Элизеу. Геррейру получил травму в матче против сборной России. После игры главный тренер португальцев сказал, что защитника увезли в больницу с подозрением на перелом ноги. Элизеу пропустил тренировку из-за болезни, но к матчу против Новой Зеландии будет готов.

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как бесплатные билеты превратили поход на матч Кубка конфедераций в ад (видео)Как бесплатные билеты превратили поход на матч Кубка конфедераций в ад (видео)Анекдот дня: шли люди по парку, смотрят – очередь за Fan ID. Встали в нее – и простояли два часа.Около 50 человек встретили Роналду у отеля в Петербурге (видео)Сборная Португалии поселилась в петербургском отеле Corinthia, где команду ждали около 50 поклонников.Евгений Ловчев: С Мексикой – или грудь в крестах, или голова в кустах!Евгений Ловчев: С Мексикой – или грудь в крестах, или голова в кустах!Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предложил тактику для сборной России на матч с Мексикой.Дмитрий Комбаров: Нам подходит лишь один результат – победа над МексикойЗащитник сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение от команды Португалии (0:1), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Мексики.«Зенит» готовит супертрансфер, а «Спартак» открывает секреты (видео)«Зенит» готовит супертрансфер, а «Спартак» открывает секреты (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Ничья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утраНичья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Юлиан Дракслер: В целом результат нас устраиваетПолузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура Кубка конфедераций.Леон Горецка: Германия не показала свой футболПолузащитник сборной Германии прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Александр Бубнов: Сборной России не хватает поставленной игры в атакеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Марк-Андре тер Штеген: Мы заслужили избежать сегодня пораженияГолкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Артуро Видаль: Я доволен уровнем организации Кубка конфедерацийПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) во матче второго тура Кубка конфедераций.Алексис Санчес: Я рад тому, как мы сыграли против ГерманииНападающий сборной Чили Алексис Санчес прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.«У вас хорошая команда». После матча Германия – Чили похвалили и сборную России«У вас хорошая команда». После матча Германия – Чили похвалили и сборную РоссииСам себя не похвалишь, никто не похвалит.Хуан Антонио Пицци: План на матч оправдал себя, испытываю гордость за командуГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Йоахим Лев: Сборная Чили – более сыгранная команда, чем мыГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ничью с командой Чили в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Санчес - лучший игрок матча Германия – ЧилиЛучшим игроком матча Кубка конфедераций Германия – Чили (1:1) был признан нападающий чилийцев Алексис Санчес. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.Английские СМИ будут в шоке. Три вывода по матчу Германия - ЧилиАнглийские СМИ будут в шоке. Три вывода по матчу Германия - ЧилиПочему английских детей на время Кубка конфедераций лучше убирать от телевизоров.Германия и Чили сыграли вничью на Кубке конфедерацийМатч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили завершился победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 1:1.«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группы«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группыКэйхилл доволен ничьей с Камеруном, игрок Чемпионшипа ждет встречи со Слуцким, а капитан сборной готов остановить Санчеса и компанию.«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил Россию«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил РоссиюВ Краснодаре и Грозном за Камерун переживать должны особенно – там играет защитник Адольф Тейку, который недолго играл в этих городах.
Футбол
«МЮ» возобновил интерес к Альбе
Баскетбол
Игровая майка Джордана продана на аукционе за рекордные 274 тысяч долларов
Футбол
Муса может вернуться в ЦСКА
Футбол
Александр Бубнов: Сборной России не хватает поставленной игры в атаке
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости