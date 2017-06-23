Сборная Португалии провела тренировку на стадионе «Турбостроитель» (видео)
Национальная команда Португалии в Петербурге готовится к матчу 3-го тура
группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии.
Подопечные Фернанду Сантуша провели занятие на стадионе «Турбостроитель» не в
полном составе: в тренировке не приняли участие Рафаэл Геррейру и Элизеу. Геррейру получил
травму в матче против сборной России. После игры главный тренер португальцев сказал, что защитника увезли в
больницу с подозрением на перелом ноги. Элизеу пропустил тренировку из-за болезни, но к матчу против Новой Зеландии будет готов.
Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).
Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.