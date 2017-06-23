«Оренбург» объявил о подписании четырех новичков
«Оренбург» подписал
контракты с четырьмя игроками. В следующем сезоне за команду будут играть
защитники Евгений Осипов, Инал Гетигежев, Тарас Царикаев и полузащитник Давид
Дзахов.
30-летний Осипов провел минувший сезон в «Мордовии» и забил три гола в 37 матчах ФНЛ. Ранеее защитник играл в премьер-лиге за «Мордовию», «Арсенал» и «Уфу».
30-летний Гетигежев ранее принадлежал «Рубину», но в прошлом сезоне выходил на поле только в двух матчах молодежного первенства.
28-летний Царикаев перешел из «Шинника», за который сыграл в 35 матчах ФНЛ. Оттуда же в «Оренбург» пришел 28-летний Дзахов, на счету которого три гола в 23 матчах.
Отметим, что Осипов и Гетигежев уже играли за клуб, когда команда называлась «Газовик».
Напомним, «Оренбург» проведет следующий сезон в ФНЛ.