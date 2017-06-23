Мужская сборная России тренируется в Рупольдинге
Мужская сборная
России по биатлону продолжает подготовку к сезону на сборе в немецком
Рупольдинге.
Команда тренируется в следующем составе: Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин.
С биатлонистами работают тренеры Рикко Гросс, Андрей Падин, Сергей Башкиров и Александр Попов.
Добавим, что женская сборная тренируется в Поклюйке. Под руководством Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова к сезону готовятся Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Ирина Услугина.
Напомним, первый этап Кубка мира запланирован на 24 ноября – 3 декабря в Эстерсунде (Швеция).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически