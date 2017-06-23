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Мужская сборная России тренируется в Рупольдинге

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Мужская сборная России по биатлону продолжает подготовку к сезону на сборе в немецком Рупольдинге.

Команда тренируется в следующем составе:  Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин.

С биатлонистами работают тренеры Рикко Гросс, Андрей Падин, Сергей Башкиров и Александр Попов.

Добавим, что женская сборная тренируется в Поклюйке. Под руководством Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова к сезону готовятся Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Ирина Услугина.

Напомним, первый этап Кубка мира запланирован на 24 ноября – 3 декабря в Эстерсунде (Швеция).

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