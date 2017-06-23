Игорь Колыванов: Претензии к сборной России предъявить сложно, сыграли, как умели

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался об игре сборной России в матче Кубка конфедераций с Португалией (0:1) на стадионе «Спартак» в Москве.

«Было желание, глаза у ребят горели, кое-что получалось во втором тайме. Но явно не хватало мастерства. О чем говорить, если мы не нанесли ни одного удара в створ ворот. Но претензии предъявить сложно, поскольку сыграли, как умели.

Но даже здесь все могло сложиться по-иному. По ходу игры могли и проиграть с крупным счетом, а в концовке, при определенном везении, могли и ничью вырвать», – приводит «Свободная Пресса» слова Колыванова.

Напомним, единственный гол в матче на восьмой минуте забил форвард Криштиану Роналду.