Игорь Колыванов: Претензии к сборной России предъявить сложно, сыграли, как умели
Бывший главный тренер
«Уфы» Игорь Колыванов высказался об игре сборной России в матче Кубка
конфедераций с Португалией (0:1) на стадионе «Спартак» в Москве.
«Было желание, глаза у ребят горели, кое-что получалось во втором тайме. Но явно не хватало мастерства. О чем говорить, если мы не нанесли ни одного удара в створ ворот. Но претензии предъявить сложно, поскольку сыграли, как умели.
Но даже здесь все могло сложиться по-иному. По ходу игры могли и проиграть с крупным счетом, а в концовке, при определенном везении, могли и ничью вырвать», – приводит «Свободная Пресса» слова Колыванова.
Напомним, единственный гол в матче на восьмой минуте забил форвард Криштиану Роналду.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция