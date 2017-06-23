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Игорь Колыванов: Претензии к сборной России предъявить сложно, сыграли, как умели

Источник:  «Свободная Пресса»Комментарии

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался об игре сборной России в матче Кубка конфедераций с Португалией (0:1) на стадионе «Спартак» в Москве.

«Было желание, глаза у ребят горели, кое-что получалось во втором тайме. Но явно не хватало мастерства. О чем говорить, если мы не нанесли ни одного удара в створ ворот. Но претензии предъявить сложно, поскольку сыграли, как умели.

Но даже здесь все могло сложиться по-иному. По ходу игры могли и проиграть с крупным счетом, а в концовке, при определенном везении, могли и ничью вырвать», – приводит «Свободная Пресса» слова Колыванова.

Напомним, единственный гол в матче на восьмой минуте забил форвард Криштиану Роналду.

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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