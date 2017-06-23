Генеральный менеджер «Лейкерс»: Обмен Мозгова и Рассела сильно поможет клубу

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал политику клуба на драфте.

«Во-первых, обменяв Мозгова и Рассела, мы получили хорошего центрового-звезду, который умеет сам себе создавать момент для броска. В прошлом сезоне Лопес прилично прибавил, к примеру начал бросать из-за дуги. Во-вторых, летом 2018 года «Лейкерс» получит большие возможности для привлечения свободных агентов. И, самое главное, сейчас у нас целых четыре драфт-пика. Это очень большая удача», - цитирует Пелинку ESPN.

Напомним, что «Лейкерс» обменяли российского центрового Тимофея Мозгова и защитника Д'Анджело Рассела в «Бруклин Нетс».

В обратном направлении последовали центровой Брук Лопес и 27-й пик предстоящего драфта.