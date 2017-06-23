Нескольких российских болельщиков привлекли к ответственности за попытки перепродать билеты на матч открытия Кубка конфедераций
Людей, которые спекулировали билетами на игру Россия – Новая Зеландия 17 июня, привлекли к ответственности, сообщил председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.
Количество спекулянтов пока неизвестно. Богданов отметил, что продажу билетов болельщики пытались осуществлять на аллее Приморского парка Победы, которая ведет к стадиону «Санкт-Петербург».
Напомним, матч Россия – Новая Зеландия, который прошел в Петербурге 17 июня, посетили более 50 тысяч зрителей.
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