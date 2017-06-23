Нескольких российских болельщиков привлекли к ответственности за попытки перепродать билеты на матч открытия Кубка конфедераций

Главный тренер Новой Зеландии Хадсон: Чем хочу быть похожим на Моуриньо? Надеюсь, мой банковский счет когда-нибудь будет как у него

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился мнением о своих сравнениях с Жозе Моуриньо.