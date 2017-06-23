Дани Алвес: Я восхищаюсь Гвардиолой

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился мнением о своем уходе из стана туринского клуба.

«Если я буду уходить из «Ювентуса», то без конфликтов и прочих проблем, о чем пишет пресса. Перейду ли я в «Манчестер Сити»? Всем известно, что я восхищаюсь работой Пепа Гвардиолы», - цитирует Алвеса Football Italia.

Ранее сообщалось, что Алвес готов покинуть «Ювентус», если руководство туринского клуба не предложит ему долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до 2018 года.

В минувшем сезоне 34-летний Алвес провел 33 матча за «Ювентус» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.