Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов» арендовал Зуева у «Спартака»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

«Ростов» объявил об аренде полузащитника «Спартака» Александра Зуева.

Арендное соглашение рассчитано до конца следующего футбольного сезона. Футболист примет участие во втором сборе ростовской команды, который начнется 26 июня.

Напомним, что Зуев выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». Является игроком молодежной сборной России. Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призер Чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛМуса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Защитник «Чертаново»: Было видно, что игроки «Спартака» находятся под нагрузкойЗащитник «Чертаново» Николай Паршиков поделился эмоциями после контрольного матча с московским «Спартаком».«Зенит» готовит супертрансфер, а «Спартак» открывает секреты (видео)«Зенит» готовит супертрансфер, а «Спартак» открывает секреты (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил Россию«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил РоссиюВ Краснодаре и Грозном за Камерун переживать должны особенно – там играет защитник Адольф Тейку, который недолго играл в этих городах.Ничья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утраНичья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Агент: Эзатолахи хочет играть в «Ростове»Футбольный агент Мехди Хагитали сообщил, что иранский полузащитник Саид Эзатолахи присоединится к «Ростову» в ближайшее время.Кучук пока без побед. «Ростов» завершил первый сборКучук пока без побед. «Ростов» завершил первый сбор«Ростов» завершил первый летний сбор, который проходил в Австрии. «Советский спорт» подвел его итоги.Что происходит в «Спартаке»? Теперь в курсеЧто происходит в «Спартаке»? Теперь в курсеВ первом контрольном матче чемпион страны одержал волевую победу над клубом ПФЛ «Чертаново» (2:1).«Ростов» вновь проиграл при КучукеВ Австрии завершился очередной контрольный матч «Ростова».«Спартак» одержал волевую победу над «Чертаново»«Спартак» обыграл «Чертаново» (2:1) в контрольном матче.«Ростов» – «Видеотон». Юсупов выйдет в стартовом составе ростовчанСтал известен стартовый состав «Ростова» на товарищеский матч против венгерского «Видеотона».Трошечкин продлит контракт с «Ростовом» и уйдет в «Тосно»«Советскому спорту» стали известны подробности аренды полузащитника «Ростова» Александра Трошечкина в «Тосно».Джанаев подпишет контракт с «Рубином»Сослан Джанаев подпишет контракт с казанским «Рубином» на три года.Трошечкин переходит в «Тосно»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин проведет следующий сезон в «Тосно».«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».22 июня «Спартак» проведет контрольный матч на базе в ТарасовкеКак сообщает пресс-служба «Спартака», сегодня столичный клуб проведет контрольный матч с московской командой «Чертаново», которая выступает во втором дивизионе.«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Червиченко: Канунников не сильнее нападающих, которые есть в «Спартаке»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился о возможном переходе нападающего «Рубина» Максима Канунникова в команду Массимо Карреры.Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» пытается понять логику действующего чемпиона, решившегося на этот трансфер.Роберто Бекиевич Манчини. Реплика Сергея МикуликаРоберто Бекиевич Манчини. Реплика Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» не мог остаться в стороне от главного трансферного слуха дня.
Хоккей
Официальная презентация календаря КХЛ сезона-2017/18 состоится 12 июля
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Лето я посвящу подготовке, а осенью проведу бой
Футбол
Дмитрий Комбаров: Нам подходит лишь один результат – победа над Мексикой
Футбол
«МЮ» возобновил интерес к Альбе
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Зуев
Александр Зуеввсе новости