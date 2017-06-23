«Ростов» арендовал Зуева у «Спартака»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
«Ростов» объявил об аренде полузащитника «Спартака» Александра Зуева.
Арендное соглашение рассчитано до конца следующего футбольного сезона. Футболист примет участие во втором сборе ростовской команды, который начнется 26 июня.
Напомним, что Зуев выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». Является игроком молодежной сборной России. Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призер Чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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