Гендиректор «Амкара»: У края есть понимание, что новый стадион нужен

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин высказался о возможном строительстве нового стадиона.

«Решения нет, однако есть понимание того, что арена нужна. Но пока что-то говорить (о ее строительстве) преждевременно. Надо очень хорошо подумать, посмотреть, поискать инвесторов.

Эта тема обсуждалась с руководством региона. Поддержка есть, у края есть понимание, что стадион нужен. Стадион – это очень серьезный объект, требующий много затрат, плюс под него еще нужно найти землю. Вопросов много, но очень приятно, что идет обсуждение, которое, возможно, приведет к положительному решению», – приводит ТАСС слова Резвухина.

Напомним, «Амкар» проводит матчи на стадионе «Звезда», который вмещает 17 тысяч зрителей.