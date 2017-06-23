Защитник «Чертаново»: Было видно, что игроки «Спартака» находятся под нагрузкой

Защитник «Чертаново» Николай Паршиков поделился эмоциями после контрольного матча с московским «Спартаком».

Напомним, игра между командами состоялась накануне в Тарасовке и завершилась победой действующего чемпиона России (2:1).

– Хороший получился матч. Было видно, что игроки «Спартака» находятся под нагрузкой, мы знали, что у них тяжелые тренировки. Однако и мы вернулись из отпуска недавно, только в пятницу, и провели пять тренировок. По игре смотрелись неплохо, старались держать мяч и не особо уступали «Спартаку» в первом тайме. Во втором, конечно, силы нас покинули и было очень тяжело в первую очередь физически.

– Кто из игроков «Спартака» тебе как защитнику доставил больше всего хлопот?

– Все действовали очень остро, было тяжело. Мы старались командной игрой обороняться. Особых моментов у наших ворот не было. У соперника действовали быстрые игроки - Бакаев, Самбу. Все крайние футболисты соперника смотрелись очень хорошо, – заявил игрок, слова которого приводит «Евро-Футбол.ру».