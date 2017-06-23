Ринат Билялетдинов: Мексика играет хуже в обороне, чем Португалия

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от матча сборной России с командой Мексики.

«Нужна только победа, будет любопытно посмотреть, как мы будем ее добиваться. Потому что во встрече с португальцами с игрой в нападении было туго. Но, на мой взгляд, у мексиканцев оборона более проходимая, чем у португальцев. Можно сыграть и в два нападающих, но каждая схема имеет свои плюсы и минусы. Какой план выбрать и как расставить игроков под эту схему - дело тренера. Два форварда, конечно, лучше, чем один, но все зависит от того, насколько эффективно они будут взаимодействовать, дополнять друг друга.

Можно ведь и при одном нападающем использовать насыщенную, мобильную и нацеленную на атаку среднюю линию. В прошедших матчах мне очень понравился Юрий Жирков - было видно, что он хочет сделать на поле. Побольше бы таких взаимодействий — с ним или без него — с подключением из глубины.

Стиль мексиканцев своеобразен - похож и на латиноамериканский, и на испанский, и у них есть что-то свое. И такая непредсказуемость порой играет против них, когда футболисты не понимают друг друга. Но когда все попадает в унисон, они показывают очень интересную и квалифицированную игру», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, Россия – Мексика состоится 24 июня в Казани.