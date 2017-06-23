Главный тренер Новой Зеландии Хадсон: Роналду – лучший в мире, но Португалия – не команда одного футболиста

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился мнением о сборной Португалии и Криштиану Роналду.

- После игры с Мексикой мы испытывали смешанные чувства. Мы горды своим выступлением, потому что никто не давал нам шансам против Мексики, все думали, что Мексика забьет нам три-четыре-пять безответных мячей. Мы хорошо показали себя, но могли добиться и большего результата.

- Вам предстоит сыграть с Португалией, одной из лучших сборных. Что думаете об этом?

- Для меня это не больше и не меньше, чем просто игра. Мы выйдем с правильным настроем, организацией игры. Мы приезжаем, не чтобы смотреть снизу вверх на соперника. Мы знаем, что Португалия - классная сборная, но будем играть результат.

- А то, что в их составе есть Роналду, лучший игрок мира?

- Я первый тренер Новой Зеландии, кому задают этот вопрос. Но вообще это спрашивают у всех тренеров. Роналду действительно лучший в мире. Но и без него Португалия очень сильна. Это не команда одного футболиста. Мы сможем создать сложности Португалии и Роналду. У нас есть игровой план, которого мы будем придерживаться. Не хочу вдаваться в детали. Сегодня на тренировке мне не показалось, что игроки испуганы и взволнованы.

- Никаких санкций после драки в матче с Мексикой не было. Что думаете об этом?

- Я не буду вставать в позу и говорить, что кого-то нужно наказать. Я уважаю тренера, люблю игру его команды. А то, что произошло: мне нравится эмоциональность. Это не значит. что все нужно терпеть, но обе команды выложились на поле. После игры плохо было, что многие написали об этом, кто кому что сказал. Нужно писать о том, что маленькая команда вышла против такой команды как Мексика. Что такая маленькая команда создала шансы, вымотала крупную сборную.

- Что скажете о Сантуше?

- Он замечательный тренер. Наверное. они не хотели бы играть с Новой Зеландией, они понимают, что игра будет непростой. Я рад, что мы внесли сумятицу, и нас побаиваются, - приводит слова Хадсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.