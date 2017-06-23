Нападающий Новой Заландии Крис Вуд: Приятно вернуться в Петербург, он кажется уже знакомым

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился мнением о предстоящей игре с Португалией.

- Мы можем гордиться нашей игрой, мы сыграли по плану тренера, сделали то, что от нас ожидали. У нас было много шансов против Мексики.

- Что для вас значит игра с Португалией?

- Это еще одна возможность сыграть против классной команды. Мы должны играть так же, как против Мексики.

- Вы уже много времени провели в Петербурге. Рады, что третий матч играете здесь?

- Конечно, хорошо, что мы сыграем на поле, которое знаем. Приятно вернуться в Петербург, он кажется уже знакомым. Это прекрасная возможность сыграть матч на прекрасном стадионе.

- Как думаете, в следующем году вы сыграете здесь?

- Мы хотели бы написать новую страницу. Мы верим в себя. У нас есть важный матч отбора для этого. Надеюсь в ноябре все сложится удачно, - приводит слова Вуда корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.