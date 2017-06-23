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Дембеле хочет покинуть «Боруссию» из-за ухода Тухеля

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Eurosport, полузащитник сборной Франции Усман Дембеле планирует сменить клубную прописку этим летом.

Согласно источнику, 20-летний игрок готов рассмотреть предложения от других команд. Отмечается, что речь идет о «Челси», «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

При этом источник уверяет, что причиной трансфера из дортмундской «Боруссии» стал уход немецкого специалиста Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планируют приобрести хавбека «шмелей» этим летом, а сумма сделки может составить 90 млн евро.

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