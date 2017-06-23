Лонзо Бол: Я привык к критике

Разыгрывающий Лонзо Бол, выбранный «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года, заявил, что пристальное внимание СМИ его ничуть не смущает.

«Я много читаю о себе в СМИ и уже привык к этому. От меня требуется лишь выходить на паркет и доказывать, что я лучший. Станет ли мой отец менее эпатажным? Я не могу отвечать за него. Все, что будет с его стороны дальше, станет для меня сюрпризом», - цитирует Бола ESPN.

В минувшем сезоне Лонзо выступал за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он проводил на паркете по 35,1 минуты, собирая коллекцию из 14,6 очка, 7,6 передачи, 6,0 подбора, 1,8 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру.