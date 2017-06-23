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Неймар расстался с невестой

Источник:  UOLКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар расстался с невестой Бруной Маркезине.

Причиной такого поступка стал отказ Маркезине на предложение Неймара о вступлении в брак. Неймар в ответ сказал, что разрывает отношения с девушкой.

«Надеюсь, что это будет в последний раз, когда в газетах обсуждают мою личную жизнь. Да, мы расстались и сделали это по обоюдному согласию. Надеюсь, что она будет счастлива», - приводит слова Неймара UOL.

Feliz dia pra todos os apaixonados, como nós Te amo muito Hoje e sempre ❤️ @neymarjr

Публикация от Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine)

Напомним, что у Неймара уже есть сын от брака с бывшей подругой Каролиной Дантас.

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