Неймар расстался с невестой
Источник: UOLКомментарии
Нападающий «Барселоны» Неймар расстался с невестой Бруной Маркезине.
Причиной такого поступка стал отказ Маркезине на предложение Неймара о вступлении в брак. Неймар в ответ сказал, что разрывает отношения с девушкой.
«Надеюсь, что это будет в последний раз, когда в газетах обсуждают мою личную жизнь. Да, мы расстались и сделали это по обоюдному согласию. Надеюсь, что она будет счастлива», - приводит слова Неймара UOL.
Напомним, что у Неймара уже есть сын от брака с бывшей подругой Каролиной Дантас.
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