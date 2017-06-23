Хуан Карлос Осорио: Россия может обыграть практически любого соперника

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио высказался о сборной России перед матчем команд на групповом этапе Кубка конфедераций в Казани.

«Россия – это команда, которая основное внимание уделяет обороне. Чаще всего есть три центральных защитника, которые хорошо играют на втором этаже. У них очень сильные фланговые полузащитники, особенно Жирков – его техническая оснащенность очень хороша, он бывший игрок «Челси».

Они сильны в атаке. Они могут обыграть практически любого соперника. Мы ожидаем очень зрелищного матча. Было бы здорово сыграть с россиянами на равных. Постараемся выиграть, чтобы выйти из группы так, чтобы у остальных просто не осталось никаких сомнений», – приводит «Р-Спорт» слова Осорио.

Напомним, матч Мексика – Россия пройдет 24 июня на «Казань Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча