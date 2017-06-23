Главный тренер Новой Зеландии Хадсон: Чем хочу быть похожим на Моуриньо? Надеюсь, мой банковский счет когда-нибудь будет как у него

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился мнением о своих сравнениях с Жозе Моуриньо.

- Вас сравнивают с Моуринью. Чем бы вы хотели быть на него похожим? Может быть, прическа, борода?

- Надеюсь, когда-нибудь банковский счет сравняется с его (смеется). Это сравнение появилось лет 8 назад, и теперь живет отдельно от меня. Я не думаю об этом. Я отдельная личность, у меня свой путь, - приводит слова Хадсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.