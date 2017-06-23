Лоуренс Фрэнк: «Клипперс» не планируют обмен Джордана

Исполнительный вице-президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк прокомментировал слухи о возможном обмене центрового Деандре Джордана.

«Мысль об обмене Джордана даже никогда нам не приходила в голову. Деандре – наш ключевой игрок и мы хотим, чтобы он помогал развиваться франшизе еще очень долго. Если читать СМИ, то обменять собираются всех хороших игроков, разве что кроме лидеров «Голден Стэйт» и «Кливленда», - цитирует Фрэнка ESPN.

В прошедшем сезоне Джордан в среднем за 32 минуты на паркете набирал коллекцию из 12 очков, 14 подборов и одной результативной передачи.