Испанский суд назначил Месси штраф в 252 тысячи евро

Верховный суд Испании принял решение о замене наказания нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Изначально планировалось, что органы правопорядка вынесут вердикт о тюремном заключении Месси на 21 месяц, однако было принято решение, аргентинец выплатит штраф в размере 252 000 евро.

Как сообщает EFE, прокуратура Испании не возражает такому наказанию.

Напомним, лидер каталонского клуба вместе со своим отцом Хорхе Месси предстали перед судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые футболист сине-гранатовых получал за использование своего имиджа.