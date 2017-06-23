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Александр Кержаков: Неважно, чем буду заниматься до ЧМ-2018. С удовольствием совмещу это с ролью посла

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Посол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свои планы на ближайшее время.

- В ближайший год с чем будете совмещать роль посла: продолжите карьеру футболиста или, как говорил Сергей Фурсенко, начнете обучение?
- Скажу так: не важно, чем я буду заниматься. Я с удовольствием буду это совмещать с моей главной ролью в перед чемпионатом мира - посла от Петербурга.

- Чем бы вам хотелось заниматься в ближайший год?
- Мне хотелось бы быть полезным, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракт Кержакова с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года.

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