Александр Кержаков: Неважно, чем буду заниматься до ЧМ-2018. С удовольствием совмещу это с ролью посла

Посол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свои планы на ближайшее время.

- В ближайший год с чем будете совмещать роль посла: продолжите карьеру футболиста или, как говорил Сергей Фурсенко, начнете обучение?

- Скажу так: не важно, чем я буду заниматься. Я с удовольствием буду это совмещать с моей главной ролью в перед чемпионатом мира - посла от Петербурга.

- Чем бы вам хотелось заниматься в ближайший год?

- Мне хотелось бы быть полезным, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракт Кержакова с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года.

