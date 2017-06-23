Вячеслав Малафеев: Если сборная начнет матч с Мексикой как концовку игры с Португалией – мы их додавим

Посол чемпионата мира-2018 Вячеслав Малафеев поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций Россия - Мексика.

- Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией – мы их додавим. Сборная России хорошо готова физически, и это было видно по предыдущим двум матчам. За счет желания, натиска, Акинфеева, который обладает хорошим и длинным пасом, если полузащита будет поджимать линию атаки и мы будем играть в два нападающих – есть шанс большой шанс, что просто переведем игру на поле соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами – Самедов их хорошо исполняет. С этого возникали опасные моменты в игре с Португалией. Не нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей степени необходима красота, - передает слова Малафеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в двух турах группового этапа набрала три очка, обыграв Новую Зеландию со счетом 2:0 и уступив португальцам со счетом 0:1.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 24 июня против сборной Мексики. Встреча начнется в 18:00, «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию.



