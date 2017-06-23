Неймар: Вальверде – сильный специалист

Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал назначение на пост главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

«Вальверде – сильный специалист, так показалось уже на первой встрече. С ним «Барселона» будет очень мощной командой. В «Атлетике» у него получалось очень достойно, мы постоянно испытывали трудности, встречаясь с басками. Я уже в предвкушении от нового сезона, он будет интересным», - цитирует Неймара Sport.

Ранее Вальверде руководил «Атлетиком» из Бильбао, «Эспаньолом», греческим «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией». Последним место работы специалиста стал баскский клуб, который в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании занял седьмое место и пробился в Лигу Европы.