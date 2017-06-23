Александр Поветкин: Карьеру завершать не планирую

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что допинговый скандал не заставил его думать о возможном завершении карьеры.

«Во-первых, я никуда не уходил. Я всегда продолжал тренироваться, постоянно был в тренировочном процессе. Чувствую себя отлично. Думаю, что покажу интересный, красивый бой.

Я все-таки считаю, что справедливость восторжествует. Все будет так, как должно быть. Сейчас я настроен на бой и как-то от всего отошел, есть люди, которые занимаются этим, адвокаты.

Даже малейшей мысли не было о том, чтобы закончить карьеру. Наоборот, хотелось доказать. Мне скрывать нечего, я ничего не принимал. Я считаю, что все равно все докажут. Все будет на нашей стороне», — цитирует Поветкина «Мир бокса».

Напомним, что 1 июля в Москве Поветкин проведет поединок с украинским боксером Андреем Руденко за титул по версии WBO.