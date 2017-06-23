Петербург собирается подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о планах по использованию стадиона на Крестовском острове.



- Обсуждается заявка на проведение финала Лиги чемпионов на новом стадионе. Если все удастся, то мы застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира, Евро-2020, но и финал Лиги чемпионов. Опыт, который мы сейчас получим, будет очень важен в подготовке таких соревнований, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в 2017 году Петербург принимает матчи Кубка конфедераций, через год город примет матчи чемпионата мира, а в 2020-м - чемпионата Европы.

