Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Валенсия» предлагает за голкипера «Ювентуса» 6 млн евро

Источник:  Goal.comКомментарии

Как сообщает Goal, «Валенсия» проявляет интерес к голкиперу «Ювентуса» Нето, которого также связывают с переходом в «Милан».

Согласно источнику, действующий чемпион серии А получил предложение от «летучих мышей» в размере 6 млн евро.

Отмечается, что 27-летний игрок недоволен своим положением в клубе и готов сменить клубную прописку.

Добавим, что контракт вратаря с «Ювентусом» рассчитан до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛМуса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры по трансферу хавбека «Шальке»Руководство, а также тренерский штаб «Тоттенхэма» заинтересованы в услугах полузащитника «Шальке 04» Макса Майера.Дембеле хочет покинуть «Боруссию» из-за ухода ТухеляКак сообщает Eurosport, полузащитник сборной Франции Усман Дембеле планирует сменить клубную прописку этим летом.Дани Алвес: Я восхищаюсь ГвардиолойЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился мнением о своем уходе из стана туринского клуба.Агент Кайоде проведет переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»Как сообщает Kronen Zeitung, форвард «Аустрии» Оларенваджу Кайоде может перебраться в РФПЛ.«Челси» практически завершил трансфер ван ДейкаЗащитник «Саутгемптона» Вирджилл ван Дейк близок к переходу в «Челси». Об этом сообщает Sky Italia.Маркиньос: Уверен, что Верратти никуда не уйдетЗащитник «ПСЖ» высказался о вероятных кадровых изменениях в команде.«Зенит» готовит супертрансфер, а «Спартак» открывает секреты (видео)«Зенит» готовит супертрансфер, а «Спартак» открывает секреты (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«МЮ» возобновил интерес к АльбеТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью продолжает поиски усиления защитной линии. Об этом сообщает ESPN.Муса может вернуться в ЦСКАНападающий «Лестера» Ахмед Мусса может вернуться в ЦСКА, сообщает Bleacher Report.«ПСЖ» предлагает за Мбаппе 140 миллионов евро и Бен-Арфа«ПСЖ» готов отдать большие деньги за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает твиттер программы El Chirinquito.Агент: Эзатолахи хочет играть в «Ростове»Футбольный агент Мехди Хагитали сообщил, что иранский полузащитник Саид Эзатолахи присоединится к «Ростову» в ближайшее время.«Рома» увеличила требования к «Зениту» по отступным за МаноласаВ переговорах с «Зенитом» по трансферу защитника Костаса Маноласа «Рома» выдвинула новые требования российскому клубу. Об этом сообщают итальянские СМИ.Камерун и Австралия сыграли вничью, Роналду будет доказывать свою невиновность, Манолас может перейти в «Зенит». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Адаму Уне, сообщает СalcioNapoli24.Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать ЗиданВратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласились на переход в мадридский «Реал». Впрочем, пока неизвестно, станут ли они игроками действующего победителя Лиги чемпионов.«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов«Зенит» и «Рома» продолжают переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном будущем нападающего Игоря Портнягина.Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.
Футбол
Защитник «Чертаново»: Было видно, что игроки «Спартака» находятся под нагрузкой
Футбол
«Ростов» арендовал Зуева у «Спартака»
Баскетбол
«Бруклин» сообщил о переходе Мозгова
Футбол
Агент Кайоде проведет переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Нето
Нетовсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы