«Валенсия» предлагает за голкипера «Ювентуса» 6 млн евро

Как сообщает Goal, «Валенсия» проявляет интерес к голкиперу «Ювентуса» Нето, которого также связывают с переходом в «Милан».

Согласно источнику, действующий чемпион серии А получил предложение от «летучих мышей» в размере 6 млн евро.

Отмечается, что 27-летний игрок недоволен своим положением в клубе и готов сменить клубную прописку.

Добавим, что контракт вратаря с «Ювентусом» рассчитан до 2019 года.