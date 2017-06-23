Василий Уткин: Киберспорт – это соревнование аватарчиков

Известный спортивный комментатор Василий Уткин в интервью «Большому спорту» поделился мнением о киберспорте.



«Я к нему равнодушен. Никакой это не спорт. Это игра, как и шахматы. Кто из детей дальше пописает – тоже может быть соревнованием. А я комментирую соревнование людей: как они устают или не устают, как им больно или не больно, сколько у них осталось сил, надрываются ли они, что с ними было в прошлом матче. А киберспорт – это соревнование аватарчиков. Мне это неинтересно, я лучше книжку почитаю», – сказал Уткин.



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