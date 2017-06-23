Марк Глуховский: Россияне показывают отличные результаты на командном чемпионате мира

Исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский заявил, что мужская сборная России показывает уверенную игру на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске.

«Думаю, все болельщики сборной России довольны чистым первым местом мужской команды. Но все четыре оставшихся матча будут определяющими и с основными конкурентами нам еще играть - сборными Польши, Индии и Китая. И для каждого их этих коллективов еще не закончилась борьба ни за победу в турнире, ни за место в призовой тройке. Итоги подводить рано, но пока то, как команда играет и движется по турнирной таблице, производит отрадное впечатление.

Очевидно, что новичкам Матлакову и Федосееву удалось найти себя в команде. И сейчас важно, что у них пока продолжается хорошая полоса. Потому что развитие шахматистов почти всегда идет скачкообразно, обычно бывают периоды бурного роста, и потом - отрезки закрепления на завоеванных позициях. Максим и Владимир сейчас находятся на такой стадии и у них идет осознание себя игроками высокого уровня». Также важно, что в командном турнире пока никто из наших шахматистов не проваливается.

Подводить итоги пока преждевременно. Можно сказать, что сыгран только первый тайм, а второй ведь всегда - более ответственный. И важно ровно пройти всю дистанцию турнира», - приводит слова Глуховского «Р-Спорт».

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