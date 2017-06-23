Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»: Для Лонзо дебютный год станет испытанием

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал выбор разыгрывающего Лонзо Болла под вторым номером на драфте НБА.

«Будем надеяться, что Болл себя покажет уже в Летней лиге, а дальше посмотрим. Для него будет тяжелым первый год в лиге, ведь все игроки, которых выбирают так высоко испытывают огромное давление. Опытные коллеги подскажут Лонзо, как себя вести», - приводит слова Уолтона ESPN.

В минувшем сезоне Лонзо выступал за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он проводил на паркете по 35,1 минуты, собирая коллекцию из 14,6 очка, 7,6 передачи, 6,0 подбора, 1,8 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру.