«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры по трансферу хавбека «Шальке»

Руководство, а также тренерский штаб «Тоттенхэма» заинтересованы в услугах полузащитника «Шальке 04» Макса Майера.

Как сообщает The Sun, лондонский клуб предлагает «горнякам» 17 млн фунтов за трансфер 21-летнего игрока сборной Германии. Отмечается, что «шпоры» пытались заполучить немца минувшим летом, но тогда «Шальке» отклонил все предложения по игроку.

Также источник уверяет, что «Тоттенхэм» вел переговоры по приглашению Майера в декабре 2016 года.

В минувшем сезоне игрок провел во всех турнирах 39 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.