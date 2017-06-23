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Артем Дзюба: У Манчини тяжелые тренировки, но мы прорвемся

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поведал о своих впечатлениях при новом главном тренере Роберто Манчини.

«Привыкаем, много очень беготни, тактики. Хотя к бегу мы привыкли с Луческу, с мистером Манчини тоже тяжелая работа. Ну ничего, прорвемся, тяжело в учении - легко в бою» - цитирует Дзюбу официальный сайт санкт-петербурского клуба.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона руководство «Зенита» отправило в отставку Мирчу Луческу и назначило главным тренером Роберто Манчини.

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