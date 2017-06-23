Леонид Слуцкий: В Англии Акинфеев был бы в пятерке лучших

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что вратарь московского ЦСКА мог бы быть одним из лучших в английской премьер-лиге.

«Игорь имеет все шансы, чтобы стать одним из лучших вратарей в премьер-лиге. Однако из России непросто уехать, там платят огромные деньги из-за лимита на легионеров. Футболисты остаются дома, со своей семьей и никуда не едут», - приводит слова Слуцкого New York Times.

В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 36-ти матчах и пропустил 27 голов.