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Леонид Слуцкий: В Англии Акинфеев был бы в пятерке лучших

Источник:  The New York TimesКомментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что вратарь московского ЦСКА мог бы быть одним из лучших в английской премьер-лиге.

«Игорь имеет все шансы, чтобы стать одним из лучших вратарей в премьер-лиге. Однако из России непросто уехать, там платят огромные деньги из-за лимита на легионеров. Футболисты остаются дома, со своей семьей и никуда не едут», - приводит слова Слуцкого New York Times.

В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 36-ти матчах и пропустил 27 голов.

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