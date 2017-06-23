Александр Кержаков: Мы все ждем, что 2 июля сборная России сыграет в Петербурге

Посол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об игре сборной России на Кубке конфедераций.

- Мы немного переживаем не только за результат сборной России, но и за ее игру. Хочется видеть яркой игры, больше голов. Надеюсь, мы это увидим в матче с Мексикой. Нам нужно побеждать, чтобы выйти в полуфинал. Мы все ждем, что 2 июля сборная России сыграет в Петербурге, и стадион заполнится не на 50 тысяч, а на 68.

- Какое впечатление оставляет сборная России?

- Может, команда стушевалась в начале матча с Португалией, было волнение, результат давил, соперники. Мы играли вторым номером. Я, как и все болельщики, жду атакующий футбол, какой сборная показала в первые 15 минут второго тайма. Мы могли и пропустить, но хотя бы создавали остроту у ворот соперника. Хочется больше голов, побед, ярких моментов в атаке, надежной обороны. Хочется, чтобы сборная побеждала. К сожалению, пока не совсем удается, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в двух турах группового этапа набрала три очка, обыграв Новую Зеландию со счетом 2:0 и уступив португальцам со счетом 0:1.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 24 июня против сборной Мексики. Встреча начнется в 18:00, «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию.

