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«Зенит» проведет второй сбор в Австрии

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Второй сбор петербургского клуба пройдет в австрийском Китцбюэле, сообщает официальный сайт команды.

Первый сбор команды также проходил в Австрии. 27 июня сине-бело-голубые вернутся в Петербург из Гоинга и получат два выходных. 30 июня команда отправится в Китцбюэль и будет тренироваться там до 8 июля.

Напомним, 24 июня в рамках первого сбора «Зенит» встретится с болгарским «Лудогорцем». Матч начнется в 19:00.

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