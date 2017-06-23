Шон Маркс: Мозгов и Рассел в «Нетс» - хороший обмен

читайте также

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»: Для Лонзо дебютный год станет испытанием Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал выбор разыгрывающего Лонзо Болла под вторым номером на драфте НБА.

Лоуренс Фрэнк: «Клипперс» не планируют обмен Джордана Исполнительный вице-президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк прокомментировал слухи о возможном обмене центрового Деандре Джордана.

Лонзо Бол: Я привык к критике Разыгрывающий Лонзо Бол, выбранный «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года, заявил, что пристальное внимание СМИ его ничуть не смущает.

Генеральный менеджер «Лейкерс»: Обмен Мозгова и Рассела сильно поможет клубу Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал политику клуба на драфте.

«Бруклин» сообщил о переходе Мозгова Российский центровой Тимофей Мозгов продолжит карьеру в «Бруклине». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Филадельфия» выбрала Маркелла Фульца под первым номером на драфте НБА В бруклинском «Барклайс-Центре» прошел драфт Национальной баскетбольной ассоциации, под первым номером которого был выбран «Филадельфией» защитник Маркелл Фульц.

Тимофей Мозгов: Обмен в «Нетс» стал для меня неожиданным Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал своей переход в «Бруклин».

Тимофей Мозгов: Обмен в «Нетс»? В НБА такое случается Российский центровой Тимофей Мозгов прокомментировал обмен со своим участием из «Лейкерс» в «Бруклин Нетс».

Джон Уолл: Джордж сделает «Вашингтон» претендентом на титул Форвард «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл заявил, что переход форварда «Индианы Пэйсерс» сделает клуб соискателем на перстни.

Пол Пирс: Дюрант - лучший игрок НБА Бывший игрок НБА Пол Пирс заявил, что считает форварда Кевина Дюранта лучшим игроком в лиге.

Дэвид Уоттс: Надеюсь, что Мозгов вернет себе былую форму Вице-президент НБА по России Дэвид Уоттс поделился мнением об обмене центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова в «Бруклин Нетс».

Фил Джексон: Обмен Порзингиса пойдет на пользу «Нью-Йорку» Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон прокомментировал возможный обмен форварда Кристапса Порзингиса.

Стив Керр: Попрошу игроков подумать о встрече с Трампом Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение, что визит команды к президенту США Дональду Трампу может помочь объединению людей в стране.

Ice Cube: Биллапс станет генеральным менеджером «Кливленда» Рэп-исполнитель Ice Cube в интервью TMZ сообщил, что бывший защитник Чонси Биллапс займет пост генерального менеджера в «Кливленд Кавальерс».

Ассистент Итудиса поработает в «Клипперс» в Летней лиге НБА Андреас Пистиолис, помощник главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, будет работать в тренерском штабе «Лос-Анджелес Клипперс» в Летней лиге НБА.

Мозгов в «Бруклине»: играть будет, выигрывать – нет Эксперт «Советского спорта» объясняет, что ждет центрового сборной России Тимофея Мозгова в «Бруклин Нетс»

«Обмен Мозгова? Все нормально, настрой позитивный – Нью-Йорк, русский владелец» Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал «Советскому спорту» об обмене его подопечного из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин».

Агент Мозгова: Знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене Тимофея Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал «Советскому спорту» об обмене его подопечного из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин».

Мозгов попал в «Сети». Все о переходе россиянина в «Нетс» «Бруклин» и «Лейкерс» оформили трейд с участием Тимофея Мозгова. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы об обменe россиянина.