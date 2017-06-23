Шон Маркс: Мозгов и Рассел в «Нетс» - хороший обмен
Источник: БК «Бруклин Нетс»Комментарии
Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал обмен в «Лос-Анджелес Лейкерс» центрового Брука Лопеса на защитника Д`Анджело Расселла и центрового Тимофея Мозгова.
«Мы рады видеть Мозгова и Рассела в нашей семье. Тимофей – очень опытный игрок, который существенно добавит нам вариативности под кольцами на обоих сторонах площадки. Д`Анджело – молодой и перспективный защитник, который может вырасти в суперзвезду. А Бруку мы желаем удачи в новой команде», - приводит слова Маркса официальный сайт «Нетс».
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