Павел Белов: Санкт-Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал, что город может подать заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов.
«Обсуждается возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов на новом стадионе. Если все получится, то застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира, чемпионата Европы 2020 года, но и финал Лиги чемпионов после этого», - цитирует Белова «Р-Спорт».
Отметим, что «Санкт-Петербург Арена» примет четыре матча Кубка конфедераций, включая финальный поединок.
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