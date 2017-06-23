Чжан «Xiao8» Нин сыграет за Dango на квалификации к TI2017
Чжан «Xiao8» Нин примет участие в открытой квалификации к The International 2017 в составе команды Dango.
В коллективе он заменит Чэня «Xz» Цзэчжи, который не успел вернуться из туристической поездки к началу квалификации.
Состав Dango:
Чжоу «bLink» Ян
Ли «iceice» Пэн
Янг «END» Пу
Мэн «Mrrr» Жуй
Чжан «Xiao8» Нин
Чэнь «Zhou» Яо (замена)
Открытые отборочные пройдут 22-26 июня, а закрытые — 26-29 июня.
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