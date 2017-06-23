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Александр Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Посол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о перспективах Федора Смолова в Европе.

- Уехали бы на месте Смолова в Европу?
- На его месте я бы сейчас обедал и готовился к тренировкам. Во-первых, нужно понимать, что у Федора есть действующий контракт, он принадлежит «Краснодару». Во-вторых, надо знать, какие есть предложения из-за границы. Я знаю, и он сам неоднократно говорил, что хочет попробовать свои силы в зарубежном клубе. Игрокам нужно стремиться и не бояться ехать. Мы всегда говорим, почему у нас все играют в России, никто не едет за границу? На мой взгляд сейчас не так много предложений оттуда – это самая главная причина. Если бы ребята были нарасхват – уверен, что они бы уехали. Мы только слышим или читаем, что кто-то заинтересован в ком-то. Могу сам написать, что кто-то мной интересуется. Но не факт, что так и есть. Я считаю, что Федя может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы. Буду за него очень сильно переживать, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в двух турах группового этапа набрала три очка, обыграв Новую Зеландию со счетом 2:0 и уступив португальцам со счетом 0:1.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 24 июня против сборной Мексики. Встреча начнется в 18:00, «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию.

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