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Бой Лебедев – Флэнаган перенесен на 9 июля

Источник:  ВКонтактеКомментарии

Поединок между чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым и Марком Флэнаганом перенесен на 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

«Большое международное бойцовское шоу, организованное промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, которое должно было состояться в Екатеринбурге 10 июля, перенесено на 9 июля», – сообщается на официальной странице RCC Boxing Promotions в соцсети «ВКонтакте».

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