Фернанду Сантуш: На чемпионате мира в Бразилии были похожие ситуации с полями, как на Кубке конфедераций в России

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург».

- Вы не можете тренироваться на поле, на котором будете играть. Допустима ли такая ситуация на чемпионате мира?

- Не думаю, что поле в слишком плохом состоянии. На чемпионате мира в Бразилии были похожие ситуации, но мы должны приспосабливаться. Думаю, поле будет в порядке. Главное, перед матчем не выискивать проблемы и не пенять на поле. Мы хотим хорошо сыграть в Петербурге и попытаемся сделать это, - приводит слова Сантуша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.